Niższa od prognoz CPI zdejmuje presję z RPP, złoty pod wpływem czynników global.

Złoty pozostaje stabilny w środę rano. O godzinie 09:40 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,2780 zł, USD/PLN 3,7980 zł, a CHF/PLN 3,8310 zł. To poziomy zbliżone do tych z wtorkowego zamknięcia, gdy złoty nieznacznie umocnił się do koszyka głównych walut.