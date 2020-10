NN PTE zawarło blisko 4 tys. umów o zarządzanie w ramach II i III fali PPK

"Osiągnięty przez nas wynik spełnia nasze oczekiwania, biorąc pod uwagę szczególnie trudne warunki pandemii, w których teraz funkcjonujemy. Bardzo wcześnie zaczęliśmy przygotowania do projektu PPK i ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach po wszystkich III falach. Dobry rezultat potwierdza słuszność naszej strategii" - powiedział wiceprezes Nationale-Nederlanden PTE Paweł Giza, cytowany w komunikacie.

Podczas II fali zawieranie umów było bardzo rozciągnięte w czasie, przebiegało od początku roku w stały i systematyczny sposób, choć ze znacznym spowolnieniem spowodowanym pandemią i okresem wakacyjnym. Z kolei w III fali największa intensyfikacja i zainteresowanie firm z tej grupy były odczuwalne we wrześniu i październiku br., podano również.

"Mamy nadzieję na jak największą partycypację pracowników w pracowniczych planach kapitałowych, licząc, że będą chcieli oszczędzać na przyszłą emeryturę. Każdej złotówce odłożonej z pensji przez pracownika w PPK towarzyszy prawie 1 zł wpłacony przez pracodawcę i państwo. W praktyce oznacza to solidne wsparcie pracowników w budowaniu poduszki finansowej na emeryturę z możliwością wykorzystania ich wcześniej w przypadku wystąpienia takiej konieczności życiowej" - dodał Giza.

Pracownicze plany kapitałowe to program mający zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Głównym założeniem jest współuczestniczenie w oszczędzaniu pracownika, pracodawcy oraz państwa. Do PPK zapisani zostaną wszyscy pracownicy pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie w dowolnym momencie mogą oni zrezygnować z uczestnictwa w programie.