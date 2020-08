No Fluff Jobs: Dla 78% specjalistów IT przy zmianie pracy decydujące są zarobki

"Wyniki naszej ankiety wyraźnie pokazują, że wynagrodzenie, warunki pracy i kultura organizacyjna to najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o pozostaniu u obecnego pracodawcy lub o zmianie firmy. O ile na wynagrodzenie nie zawsze jako lider zespołu czy HR mamy bezpośredni wpływ, o tyle na pozostałe obszary już tak. Warto rozmawiać z ludźmi o ich potrzebach, pytać, jak się czują w organizacji i identyfikować obszary, które możemy, w większości przypadków, łatwo poprawić. Czasem małe zmiany mają duże znaczenie" - powiedziała HR Business Partner w No Fluff Jobs Aleksandra Kubicka, cytowana w komunikacie.

Motorem do podjęcia decyzji o zmianie pracy dla 52% specjalistów IT jest brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Dużą rolę również odgrywa również bezpośredni menedżer. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że złe zarządzanie zespołem czy brak dopasowania na linii przełożony-pracownik jest przyczyną decyzji o zmianie pracodawcy aż dla 48% ankietowanych. Ciągłe modyfikacje w projekcie są powodem odejścia dla 38% specjalistów, a brak określonych kompetencji w zespole wymieniło 29% pytanych o powody rozstania, podano także.

Według No Fluff Jobs, sytuacja związana z Covid 19 wpłynęła na rynek pracy w IT. Aż 33% specjalistów dotknęły redukcje poziomu wynagrodzeń. Jedna trzecia odczuła zwolnienia w ich firmach, tyle samo z tego powodu zaczęło szukać nowej pracy.

Ankieta pozwala poddać w wątpliwość panujące obecnie przekonanie, że specjaliści IT są pasywni i bierni w poszukiwaniu pracy. Aż 24% pytanych regularnie sprawdza oferty i aplikuje na nie, gdy uzna, że oferta jest konkurencyjna do obecnej posady. Ponad połowa respondentów (54%) deklaruje, że zaczyna szukać nowej pracy dopiero, gdy osiągnie pewność, że chce ją zmienić. U 15% ankietowanych decyzją o zmianie rządzi impuls. Często powodem jest nagła, nieakceptowana sytuacja w firmie. Rekomendacje od znajomych to powód szukania nowej pracy u zaledwie 4% ankietowanych.

"Co ciekawe, możemy również zauważyć, że wraz ze wzrostem seniority, wynagrodzenie schodzi na dalszy plan, choć nadal jest ono bardzo ważne. Może być to spowodowane zmieniającymi się potrzebami związanymi z rosnącym doświadczeniem i sytuacją życiową. Im bardziej jesteśmy doświadczeni, tym ważniejsza staje się dla nas kultura i warunki pracy, które zapewnia firma" - dodała Kubicka.

Według badania, połowa pytanych przez portal No Fluff Jobs specjalistów zmienia pracę co dwa lata. Częściej robią to osoby na niższych stanowiskach i z mniejszym doświadczeniem. Grupą, która najrzadziej decyduje się na zmianę zatrudnienia są liderzy. Tylko 26% z nich zmienia pracę w przeciągu 2 lat. Co kilka miesięcy pracę zmienia zaledwie 3% ankietowanych.

"Poszukiwanie nowej pracy zajmuje co trzeciemu specjaliście miesiąc, trzech na czterech zmienia ją w 3 miesiące. Tylko 10% deklaruje, że trwa to ponad pół roku. Co ważne, doświadczenie nie ma wpływu na długość poszukiwania pracy w tej grupie. Aż 7% ankietowanych otrzymuje nową posadę w dwa tygodnie. Jak wynika z badania No Fluff Jobs, aż 2 na 3 pracowników rozmawia ze swoimi współpracownikami o planowanym odejściu, liderowi mówi o tym co drugi specjalista, niezależnie od doświadczenia. 73% ankietowanych spotkało się z próbą zatrzymania ich w firmie. W grupie seniorów i ekspertów odsetek ten wyniósł aż 85%" - czytamy także.

Badania wskazuje, że 23% specjalistów po złożeniu wypowiedzenia dałoby się przekonać do zmiany decyzji. Aż 73% przekonałaby do tego zmiana wysokości pensji, 58% zatrzymałaby zmiana warunków pracy, a 33% nowy projekt. Nic nie przekonałoby 10% ankietowanych. Prawie 40% odchodzących pracowników rozważa powrót do swoich byłych pracodawców. Chęć powrotu rośnie wraz ze stażem pracy. Odchodzący z firmy pracownicy oczekują nieformalnej rozmowy z przełożonym na temat powodów rozstania - odpowiedziało tak 58% ankietowanych. Dla 55% odchodzących ważny jest czas na przekazanie obowiązków. Dodatkowo, jak wynika z raportu No Fluff Job, firmy popełniają sporo błędów podczas procesów związanych z rozstaniem z pracownikiem. 66% ankietowanych uważa, że pracodawcy wskazują fałszywe powody rozstania, a 81% deklaruje, że nie dostało wcześniej feedbacku na temat zachowań czy działań, które powinien poprawić.

W badaniu ankietowym pod hasłem: "Dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy?" udział wzięło 1444 specjalistów IT na poziomach zaawansowania: mid, senior, lider zespołu oraz od osób początkujących w branży. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili ci na stanowiskach mid (34%),seniorskich (30%) oraz na poziomie liderskim (15%).

