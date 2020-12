No Gravity Games liczy na 1,95 mln zł przychodów w br., istotnie powyżej kosztów

No Gravity Games szacuje przychody z tytułu dystrybucji gier uzyskane do końca listopada 2020 roku, na ponad 1,75 mln zł i zakłada, że przychody z tytułu dystrybucji gier w całym 2020 roku mogę osiągnąć próg 1,95 mln zł, podała spółka. No Gravity Games podkreśla, że w roku 2020 wysokość przychodów ze sprzedaży (dystrybucji) gier przekroczyła istotnie wysokość kosztów działalności operacyjnej.