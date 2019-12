Noobz from Poland ma umowę z 505 Games na wydanie gry 'Total Tank Simulator'

"Umowę z 505 Games podpisaliśmy kilka miesięcy temu. Wczoraj opublikowany zostały pierwszy trailer gry "Total Tank Simulator", uznaliśmy wspólnie, że to dobry moment aby ujawnić przy tej okazji kto będzie wydawcą gry. 505 Games to duży zachodni wydawca i dystrybutor gier notowany na giełdzie, który ma przedstawicielstwa na całym świecie . Spółka posiada oddziały w Kalifornii, Wielkiej Brytanii , Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Chinach i Japonii. W jej portfolio wydawniczym znajdują się gry, których sprzedaż niejednokrotnie przekroczyła kilka milionów sztuk. Jestem przekonany, że doświadczenie i współpraca z 505 Games będzie miała pozytywny wpływ na nasz projekt" - powiedział prezes Noobz from Poland Jarosław Kotowski, cytowany w komunikacie.

Total Tank Simulator" to oparty na fizyce strategiczny symulator bitew, osadzony w realiach II wojny światowej . Do tej pory spółka udostępniła pięć wersji demo gry - na pierwsze cztery zarejestrowało się prawie 200 tysięcy osób . Piąta wersja demo była dostępna na platformie Steam. Obecnie materiały dotyczące "Total Tank Simulator" mają już 35 mln wyświetleń na YouTube, podano.

"Tytuł pozwala graczom wcielić się w dowódców, rozmieszczających ogromne armie na polu walki i obserwujących ich taktyczne pojedynki w intensywnych bitwach. Gra zawiera ponad 50 map oraz setki historycznych jednostek i broni w dokładnie szczegółowych i całkowicie możliwych do zniszczenia scenariuszach, od Sahary po zielone pola Europy lub zaśnieżone równiny rosyjskiej tajgi. Gracze mają do dyspozycji rywalizację w różnych trybach gry - kampanię lub otwarty świat. Mogą więc być biernym obserwatorem bitwy lub przejąć kontrolę nad wybraną jednostką" - dodał Kotowski.

Noobz from Poland SA to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest "Total Tank Simulator". Premiera strategicznego symulatora bitew planowana jest w pierwszych miesiącach 2020 roku. W gronie akcjonariuszy Noobz from Poland są założyciele spółki, a także m.in. giełdowa firma z branży gier komputerowych QubicGames oraz TFI Capital Partners.