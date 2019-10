Notowania na GPW pozostaną w cieniu Brexitu i sprawy chińskiej

Pomimo, iż temat Brexitu pozostanie w tym tygodniu w centrum uwagi, tak naprawdę można traktować go jako pretekst do wzrostów i spadków na rynkach, a nie faktyczny czynnik ryzyka w bieżącym roku. Pozytywny odbiór zeszłotygodniowego porozumienia Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, które zwiększyło prawdopodobieństwo ,,rozwodu" pod koniec bieżącego miesiąca, zostało odebrane równie pozytywnie, co zdecydowanie oddalające taką możliwość złożenie przez Borisa Johnsona wniosku o przedłużenie terminu opuszczenia struktur UE.

Obecnie istotniejsze wydają się rozwijające się nieco bardziej dynamicznie kwestie konfliktu handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Na czwartek planowane jest wystąpienie wiceprezydenta USA, Mike'a Pence'a, poświęcone tematyce Chin. Przypada ono niemalże dokładnie rok po krytycznej wobec strony chińskiej przemowie w Hudson Institute, podczas której Pence przedstawił władze Pekinu jako istotne zagrożenie dla interesów i bezpieczeństwa swojego kraju. Jeżeli najbliższe wystąpienie nie będzie łagodniejsze, wówczas może to być sygnał do kontynuacji napiętych stosunków pomiędzy obiema gospodarkami. Według niektórych komentatorów, to właśnie rolą wiceprezydenta jest utrzymywanie agresywnej postawy wobec Chin, co ma zwiększyć możliwości negocjacyjne Amerykanów. Inwestorzy mogą jednak w takiej postawie zauważyć zagrożenie i odwrócić się od ryzykownych aktywów. Tym bardziej, że w ostatnim czasie oczekiwania względem podpisania wstępnej umowy handlowej już w listopadzie pozwoliły nieco odetchnąć rynkom,

co widać choćby w utrzymujących się blisko historycznych szczytów notowaniach indeksu S&P500.