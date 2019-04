Notowania ropy Brent i WTI sięgnęły najwyższych poziomów w tym roku

Iran to jeden z największych producentów ropy naftowej w kartelu OPEC. Pozycja tego kraju znacząco się osłabiła w ostatnich latach ze względu na narzucane przez Stany Zjednoczone sankcje, obejmujące przede wszystkim ograniczenia w handlu ropą naftową z Iranem. USA zagroziły sankcjami każdemu państwu, które bez konsultacji zdecyduje się na import irańskiego surowca. To było wystarczającą zachętą dla wielu krajów do poszukiwania nowych źródeł dostaw. Na razie wyjątki od sankcji obejmują przede wszystkim ważnych importerów irańskiej ropy w Azji, takich jak Chiny czy Indie.