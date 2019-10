Notowania ropy Brent oscylują w okolicach 59 USD/ bbl, WTI - pow. 53 USD/ bbl

Negatywny wpływ na ceny ropy naftowej miały m.in. dane dotyczące zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych. Amerykański Instytut Paliw podał, że zapasy wzrosły aż o 10,45 mln baryłek w minionym tygodniu. Jest to odczyt znacząco wykraczający poza rynkowe oczekiwania. Jeszcze w poprzednim tygodniu pojawiały się spekulacje, że możemy zobaczyć spadek zapasów, a na początku tego tygodnia oczekiwania zakładały już ich wzrost, jednak to co zobaczyliśmy przekroczyło oczekiwania wszystkich.