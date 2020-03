Notowania ropy naftowej ustabilizowały się powyżej tegorocznych minimów

Wczorajsze dane Departamentu Energii, dotyczące zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych, pozytywnie wpłynęły na nastroje inwestorów. Pokazały one, że zapasy ropy w poprzednim tygodniu wzrosły o 1,6 mln baryłek, podczas gdy oczekiwana była zwyżka wynosząca prawie 3 mln baryłek. Znacząco spadły za to zapasy benzyny i destylatów.

Powyższe dane pokazują, że na razie na rynku ropy naftowej w USA nie widać jeszcze istotnego wpływu koronawirusa na popyt na ropę. Ale ta sytuacja może nie potrwać długo. W Stanach Zjednoczonych coraz powszechniejsze są działania zmierzające ku temu, aby jak największa liczba obywateli przebywała w domu, co przekłada się na spadek popytu na paliwa.

Oznacza to, że w kolejnych tygodniach najprawdopodobniej zobaczymy dalsze, być może wyraźnie większe, wzrosty zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie, warto mieć na uwadze to, że również aktywność amerykańskich rafinerii może spadać, co trochę złagodzi efekt presji na wzrost zapasów benzyny i destylatów.