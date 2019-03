górnictwo 1 godzinę temu

Notowania złota i srebra delikatnie obsuwają się w dół

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Bieżący tydzień na razie trudno zaliczyć do udanych na rynkach szlachetnych kruszców. Notowania złota i srebra co prawda rozpoczęły go zwyżką, ale po tym ruchu już nie ma śladu. Późniejsze sesje przyniosły dynamiczne przeceny obu metali. Złoto, które w poniedziałek dotarło do okolic 1330 USD za uncję, czyli najwyższego poziomu od prawie miesiąca, we wtorek zeszło poniżej 1320 USD za uncję i obecnie jego cena porusza się poniżej tego poziomu. Oznacza to spadek do wartości z poprzedniego tygodnia. Srebro radzi sobie jeszcze gorzej: w poniedziałek nastąpiła nieudana próba przekroczenia poziomu 15,50 USD za uncję. Bariera ta stała się bazą do późniejszych zniżek, które sięgnęły okolic 15,25 USD za uncję.