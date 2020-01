Notowania złota i srebra pod presją podaży, trwa dobra passa na rynku palladu

Notowania palladu w styczniu nie miały jeszcze żadnej spadkowej sesji. Cena tego kruszcu rozpoczęła bieżący rok w okolicach 1940 USD za uncję, podczas gdy obecnie zbliża się już do 2300 USD za uncję. Tym samym, w ostatnich dniach notowania palladu prawie dzień w dzień pobijały kolejny historyczny rekord.

Popyt na pallad jest silny, co wynika z wykorzystania tego surowca w branży samochodowej, w produkcji katalizatorów. Wzrost popularności silników benzynowych doprowadził do częstszego wykorzystania palladu w produkcji katalizatorów, jako alternatywy dla platyny, wykorzystywanej częściej w produkcji katalizatorów w samochodach z silnikiem diesla.

Z kolei podaż palladu rośnie w powolnym tempie, nie nadążając za wzrostem popytu. To skutkuje stopniowym topnieniem globalnych zapasów palladu.

Sytuacja na rynku palladu sprzyja wzrostom notowań tego kruszcu, ale warto mieć na uwadze fakt, że w ostatnim czasie zwyżkę napędza głównie kapitał spekulacyjny. Fundusze i inwestorzy indywidualni wydają się nadal wierzyć w dalsze wzrosty cen palladu, co prowadzi do pobijania kolejnych historycznych maksimów. To jednak stwarza też ryzyko dynamicznej korekty, gdy popyt się wyczerpie.