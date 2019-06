Notowania złotego mogą mocno się wahać, na rynku nerwowość przed szczytem G-20

Na dzień przed szczytem G -20 robi się bardzo nerwowo. Prezydent Trump dwoi się i troi w swoich strategiach komunikacyjnych, by wywrzeć presję na Chinach. Teraz grozi kolejnymi cłami, co przeraża inwestorów. Szczególnie, gdy coraz więcej raportów wskazuje, że osłabienie gospodarcze, z którym mamy i możemy nadal mieć do czynienia, w głównej mierze jest wywołane właśnie przez wojny handlowe.

Podczas gdy EUR/USD konsoliduje się po mocnym odbiciu z połowy czerwca, PLN dotarł do ważnych poziomów, ale pozostaje w trendzie wzrostowym, więc inwestorzy mogą próbować przetestować siłę ,,niedźwiedzi". USD/PLN, po dotarciu do 3,725, powrócił do poprzedniego ważnego poziomu w okolicach 3,75. Dzisiaj można oczekiwać dużej zmienności. Trendem dominującym jest jednak umacnianie się złotego, a w stosunku do wspólnej waluty złoty jest w bardzo ważnym miejscu. Zejście EUR/PLN poniżej 4,24-4,25 dałoby paliwo do poważnego umocnienia się naszej rodzimej waluty. Jednak nawet gdyby spełnił się taki optymistyczny wariant, taki scenariusz trudno będzie zrealizować dzisiaj.