Novatek Green Energy uruchomił nowy Terminal Przeładunkowy LPG w Krzyżu

Novatek Green Energy - polska spółka zależna rosyjskiego producenta skroplonego gazu ziemnego Novatek - uruchomił swój drugi terminal przeładunkowy LPG w Krzyżu Wielkopolskim, podała spółka. Uruchomienie obiektu zwiększy możliwości dystrybucji gazu płynnego Novatek do stacji paliw oraz do klientów wykorzystujących go do celów grzewczych i technologicznych na terenie Polski Zachodniej.