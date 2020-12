Nowa prezes PMPG: Spółki mediowe stają się dziś spółkami technologicznymi

Ilona Weiss karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 1993-1996 pracowała w spółce Telekomunikacja Polska, gdzie współtworzyła plany rozwojowe i inwestycyjne. Od 1996 do 2006 roku zajmowała kierownicze stanowiska w dziale finansowym grupy Alcatel. Po globalnej fuzji Alcatel-Lucent w 2006 roku objęła stanowisko menedżera finansowego odpowiedzialnego za unifikację zasad sprawozdawczości finansowej połączonych firm w Polsce oraz konsolidację. Była dyrektorem finansowym w spółce Sage (2008-2010), gdzie odpowiadała za zarządzanie strategiczne i operacyjne finansami grupy w Polsce. Pełniła funkcję wiceprezes zarządu w spółce Sygnity w latach 2010-2012. Była m.in. partnerem do spraw inwestycji w grupie MCI Capital (2012-2014). W latach 2012-2014 Ilona Weiss pełniła funkcję wiceprezesa zarządu Grupy ABC Data, w latach 2015-2016 prezesa zarządu w ABC Data Germany, a w latach 2015-2019 funkcję prezesa zarządu Grupy ABC Data. Pod jej przywództwem Grupa ABC Data urosła do rangi

lidera w dystrybucji sprzętu IT na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W 2016 r. wypracowała najwyższe przychody w całym sektorze IT w Polsce, a także największą wartość sprzedaży sprzętu (według raportu ITwiz Best 100). W 2016 r. firma rozwinęła kompetencje z zakresu VAD (Value Added Distributor). W tym samym roku została pierwszym oficjalnym dystrybutorem Xiaomi w Unii Europejskiej. W kolejnym roku uruchomiła własną platformę ABC Data Cloud oferując zaawansowane usługi IT realizowane w oparciu o model chmurowy, natomiast w 2018 została wyłącznym dystrybutorem rozwiązań Alibaba Cloud w Europie, przypomniano też w komunikacie.