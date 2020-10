Nowe data center Orange zostanie oddane do użytku jesienią 2021 r.

"Zapotrzebowanie rynkowe na nowoczesne data centers stale rośnie. Naszym zdaniem ten trend będzie się utrzymywał, zwłaszcza w kontekście przyspieszonej cyfryzacji wielu dziedzin biznesu i radykalnego wzrostu transferu danych w sieci, któremu sprzyja także wprowadzanie standardu 5G. Warsaw Data Hub to kolejne, już czwarte centrum przetwarzania danych Orange w Polsce. Powstaje tu 1 600 m2 bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni dla naszych klientów biznesowych, ale też dla najistotniejszych systemów telekomunikacyjnych i informatycznych samego Orange. Pozwoli to znacząco wzbogacić naszą ofertę kolokacyjną, usług sieciowych i chmurowych. Rozbudowując nasz potencjał, pamiętamy o środowisku. Centrum w Łazach będzie m. in. wyposażone w instalację fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW" - powiedział prezes Orange Polska Julien Ducarroz, cytowany w komunikacie.