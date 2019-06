Nowela dot. prostej spółki akcyjnej skierowana ponownie do sejmowej komisji

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zdecydowała, że w związku ze zgłoszeniem przez posła Grzegorza Lorka z Prawa i Sprawiedliwości dwóch poprawek do projektu, ustawa zostanie ponownie skierowana do prac w sejmowej komisji.

"Może okazać się, że ta forma będzie np. mało popularna - to nie ponosimy większych kosztów. Nasza regulacja bierze pod uwagę krajowe realia. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obrotu, to w takich krajach, jak Wielka Brytania, Irlandia czy Holandia można założyć spółkę z zerowym poziomem kapitału. To nie jest tak, że coś nowego odkrywamy. Staramy się dorównać do standardu, który już obowiązuje w Europie. W PSA poziom rezerwy wiążemy z kwotą zobowiązań, z realnym poziomem ich zobowiązań. Przekształcenie spółki z o.o. trwa około 6 miesięcy i jest to postępowanie, w którym ewentualni wierzyciele w tym czasie mogą żądać zabezpieczenia ich wierzytelności. Na pewno PSA jest bezpieczniejsze niż sp z o.o. i od tych, które działają na poziomie zerowego poziomu kapitałowego" - powiedział Niedużak podczas debaty.