Nowela ustawy o odpadach ograniczy wpływy za składowanie do 102 mln zł w 2029 r.

W wyniku wdrożenia nowelizacji ustawy o odpadach szacunkowe wpływy do jednostek samorządu terytorialnego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za składowanie odpadów spadną z ponad 278,1 mln zł w tym roku do 101,76 mln zł w 2029 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) dołączonej do projektu tej noweli.