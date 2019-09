Nowy iPhone 11. Apple nie zawiódł inwestorów, ale akcje nie zyskały wiele

Świat ujrzał nowego iPhone'a z numerem 11 . Apple zaopatrzył go w dwa tylne aparaty fotograficzne: zwykły i szerokokątny, a także m.in. we wsparcie dla technologii dźwięku Dolby Atmos.

Nowy iPhone 11 światło dzienne ujrzał we wtorek wieczorem, gdy na giełdzie w Nowym Jorku handlowano jeszcze akcjami. Notowania Apple zaraz po prezentacji skoczyły do góry. W porównaniu do poprzedniego dnia zyskały w sumie na wartości 1,2 proc. Nie dużo, ale jednak.