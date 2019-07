Nowy prezes JSW. Włodzimierz Hereźniak kierował spółką w przeszłości

W pierwszej połowie czerwca rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała ze stanowiska Daniela Ozona, który kierował firmą od listopada 2017 r. Przez kolejne tygodnie spółka poszukiwała potencjalnego następcy - do JSW wpłynęło cztery aplikacje. Ostateczny wybór padł na Włodzimierza Hrymniaka.

"Od sierpnia br. stanowisko to (prezesa – red.) obejmie Włodzimierz Hereźniak. Decyzję podjęto po przesłuchaniach, które odbyły się dziś w Warszawie. Nowy prezes w przeszłości zajmował już to stanowisko w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, był też między innymi wiceprezesem zarządu spółki Tauron Ciepło" – poinformowała w komunikacie Jastrzębska Spółka Węglowa.

Do wymiany prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej dążyło od kilku miesięcy Ministerstwo Energii. Jak można było zrozumieć we wrześniu ubiegłego roku, Ozon nie zgadzał się, by JSW finansowała "inwestycje kompletnie niezwiązane z działalnością spółki".