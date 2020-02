NTB chce pozyskać 4 mln zł na rozwój biznesu w kampanii crowdfundingowej

"Nasze produkty spełniają najwyższe normy energetyczne i akustyczne. Tym, co nas wyróżnia to fakt zastosowania opatentowanego rozwiązania, w którym nie jest konieczne stosowanie dodatkowej izolacji. To z kolei oznacza dla deweloperów oszczędność materiału, czasu i kosztów pracy. Nasze bloczki budowlane są nowym rozwiązaniem na rynku i spotykają się z bardzo dobrym odbiorem wśród klientów, którzy mieli już okazję je poznać" - powiedział prezes Nowych Technologii Budowlanych Maciej Stańczuk, cytowany w komunikacie.