NWZ CCC zdecydowało o emisji nowych akcji po cenie nie niższej niż 30 zł/szt.

Według zarządu alternatywny, proces podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru oraz przygotowaniem i zatwierdzeniem obowiązkowego prospektu emisyjnego mógłby zająć nie mniej niż ok. 4-6 miesięcy przy braku oczywistych przewag realizacji takiego scenariusza, co w obecnej sytuacji gospodarczej, w szczególności w związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią koronawirusa COVID-19 oraz podjętymi w związku z nią działaniami rządu Polski i innych państw oraz brakiem możliwości przewidzenia przez zarząd jej dalszej ewolucji i wpływu na sytuację gospodarczą, zarówno sytuację spółki, jak i sytuację ogólną, mogłoby być okresem zbyt długim w kontekście zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb płynnościowych spółki.

"Pozyskując środki na kapitał obrotowy i poprawiając efektywność operacyjną, możemy i chcemy wyjść z tego kryzysu wzmocnieni. Kadra zarządzająca pokazała swoją szybkość reakcji, zaangażowanie i gotowość do zmian. Wierzę w wartość oraz potencjał spółki, a oferta nabycia akcji nowej emisji w mojej ocenie jest atrakcyjna, dlatego z pewnością do niej przystąpię z intencją objęcia pakietu akcji, który pozwoli na zachowanie co najmniej dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce. Moim głównym celem jest zapewnienie, by z obecnego kryzysu pandemicznego CCC wyszło ze wzmocnionymi fundamentami" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej i kluczowy akcjonariusz CCC Dariusz Miłek, cytowany w osobnym komunikacie.