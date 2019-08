NWZ Impexmetalu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji, wycofaniu z GPW

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd spółki do wykonania niniejszej uchwały, a w tym do (a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom spółki formy dokumentu w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy (zniesienie dematerializacji); (b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLIMPXM00019 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLIMPXM00019 spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w podjętej uchwale.