Obajtek: Zakup ropy powinien być scentralizowany. "Jesteśmy bardzo mocno rozgrywani”

4000 mld ton ropy jest 7000m pod Pomorzem Zachodnim, a Lotos już ma platformę MAERSK która może wiercić do głębokości 7200m. No i Orlen chce złapać Lotos. Tylko się pytam dlaczego wiercenia z szelfu Bałtyckiego pod kątem do brzegu Polski, a nie z kontynentu jak w Karlinie, Krośnie Odrzańskim czy Międzyzdrojach? Własna ropa, własne ceny i woda droższa od ropy jak w Algierii. Ale kiedy PATRIOTY? Jedna bateria w Drawsku to za mało. I skończyć z Demagogią Polskiej Biedy. Polska jest nad zwyczaj bogata jak jeszcze doliczy się 5,5bln m3 gazu w Wielkopolsce. Trzeba uczyć się od Putina jak sprzedawać, bo on jest mistrzem wyszukiwania Pawlaków co podpisują umowy na dostawy na ćwierć wieku z ceną na górce.