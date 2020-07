Fuzja PKN Orlen z Lotosem. Płocki koncern dostał zielone światło od KE

- Wykonujemy przełomowy krok w historii PKN Orlen. Po twardych negocjacjach uzyskaliśmy zgodę na przejęcie Grupy LOTOS na warunkach znacznie lepszych niż te proponowane pierwotnie przez KE. Jesteśmy gotowi do ekspansji i skutecznego konkurowania na nowych europejskich rynkach - powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, podczas wtorkowej konferencji prasowej zorgnizowanej zaraz po ogłoszeniu zgody Komisji Europejskiej.

- Chciałem serdecznie pogratulować i podziękować za ogromne wsparcie przy realizacji tego procesu, który jest jednym z ważniejszych dla kształtu polskiej gospodarki. Przed nami dekady inwestowania w nowe technologie. Nasze spółki, te wielkie, czempiony, to w skali europejskiej zaledwie średnie firmy. Aby konkurować z takimi gigantami, jak BG, Shell, nie mówiąc już o chińskich spółkach, potrzebne są konsolidacje - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

- To był bardzo trudny proces, ciężkie negocjacje - zaznaczył premier. - Powiększony Orlen jest kluczowym podmiotem. Dla przeprowadzenia procesu jest niezbędna siła kapitałowa. Poprzez tego typu połączenia tworzy się możliwość wygenerowania dodatkowych synergii po stronie dochodowej i kosztowej - dodał.

Orlen zamierza wchłonąć PGNiG

Premier zapowiedział również kolejne połączenia giganta, czego zwiastunem ma być list intencyjny ws. PGNiG. - W zamyśle mamy przejęcie PGNiG przez Orlen. Otwieramy drogę do kolejnych ważnych połączeń - zaznaczył premier. - To przełomowy proces, który zwiększy efektywność funkcjonowania. Całościowa integracja pewnych rynków, dystrybucji, sprzedaży i obrotu pokazuje kolejne kierunki rozwoju - dodał.

Prezes PKN Orlen zaznaczył, że w Polsce jest miejsce na jeden koncern multienergetyczny o globalnym zasięgu. - Dlatego rozpoczynamy dzisiaj proces przejęcia PGNiG. Wartość połączonych koncernów wraz z Energą SA i Grupą Lotos to blisko 70 mld zł, co sprawia, że dołączamy do grona dużych europejskich firm - podkreślił, przy okazji podpisania listu intencyjnego w sprawie PGNIG.