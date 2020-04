Od dziś - więcej osób w sklepach, godziny dla seniorów tylko w tygodniu

Rozporządzenie utrzymuje "godziny dla seniorów" powyżej 65. roku życia, z tym, że obowiązują one teraz od poniedziałku do piątku (poprzednio we wszystkie dni tygodnia). Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku, gdy konieczne jest wydanie w tym czasie leku bądź wyrobu medycznego osobom poniżej 65. roku ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia, a także w hurtowniach.