energetyka 1 godzinę temu

Odpis PGG obniży skons. wynik Enei za 2019 o ok. 53 mln zł, bez wpływu na EBITDA

Enea dostrzega prawdopodobną konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w związku z dokonaniem przez PGG odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych, podała spółka. Szacowany wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto Enei za 2019 rok to ok. 53 mln zł, nie wpłynie on natomiast na wynik EBITDA.