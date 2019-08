Oferta Elektrotimu za 15,46 mln zł wybrana na rozbudowę infrastruktury Taurona

"Przedmiotem pierwszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i terenowo-prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budowy wież antenowych i kontenerów na obiektach energetycznych na potrzeby Systemu Łączności Dyspozytorskiej na terenie Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. Wartość oferty złożonej przez Elektrotim S.A. to 5 230 000 zł. Przedmiotem drugiego zamówienia jest budowa wież antenowych, modernizacja istniejących wież antenowych, zabudowa kontenerów telekomunikacyjnych oraz remont pomieszczeń telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą budowlaną i techniczną w obiektach Tauron Dystrybucja S.A. Oddziału w Tarnowie. Wartość oferty złożonej przez Elektrotim S.A. to 10 233 950 zł" - czytamy w komunikacie.