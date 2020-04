Oknoplast wspiera Szpital Uniwersytecki w Krakowie w diagnostyce COVID-19

"Walka z COVID-19 to wyzwanie dla nas wszystkich, tak pracowników służby zdrowia jak i całego społeczeństwa. Lekarze mający kontakt z chorobą na pierwszej linii robią wszystko co w ich mocy i niosą najlepszą możliwą pomoc. Niestety, sytuacja epidemiczna w jakiej się obecnie znajdujemy jest wyjątkowa i nie sposób się na nią przygotować zawczasu. By nieść skuteczną pomoc i zagwarantować bezpieczeństwo niezbędny jest wyspecjalizowany sprzęt zarówno medyczny jak i diagnostyczny. Nieoceniona w tym zakresie jest pomoc firm i darczyńców, która w tej kryzysowej sytuacji jest dla nas realnym wsparciem. Chciałbym podziękować Grupie Oknoplast za jej ogromne zaangażowanie. Dzięki jej wsparciu będzie możliwa ciągła, 24-godzinna praca i diagnostyka kolejnych próbek w Pracowni Immunodiagnostyki i Diagnostyki Molekularnej Zakładu Mikrobiologii. Nasze możliwości wykonywania testów zwiększą się aż trzykrotnie. Pamiętajmy, że przeprowadzanie testów jest podstawą walki z pandemią. Tylko dzięki testom wiemy, jakie dalsze kroki podejmować" - powiedział dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski, cytowany w komunikacie.

"Pandemia koronawirusa, przed którą wszyscy stanęliśmy to wydarzenie bez precedensu. To zagrożenie dla setek tysięcy a nawet milionów ludzkich żyć, a także ogromny kryzys dla światowej gospodarki. Jest to problem, który musimy, dla dobra nas wszystkich, rozwiązać jak najszybciej. Tylko wspólne działanie, w tym samym kierunku pomoże nam wrócić do wymarzonej normalności. Wierzę, że wsparcie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie to krok, który przybliża nas do zwalczenia COVID-19. Uważamy, że dzięki wsparciu podstawowego kroku w diagnozie, czyli umożliwienie przeprowadzenia odpowiedniej liczby testów, dajemy lekarzom narzędzie do prowadzenia dalszych efektywnych i bezpiecznych działań" - podsumował prezes Grupy Oknoplast Mikołaj Placek.