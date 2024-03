Oligarcha chce zdjąć spółkę z polskiej giełdy. KNF mówi "nie"

"Spółka otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego informację dotyczącą zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wycofania z obrotu na GPW akcji spółki" - napisała spółka w komunikacie.

Jak podano, decyzja ta została podjęta na podstawie toczącego się postępowania wszczętego przez grupę akcjonariuszy mniejszościowych przed sądem w Luksemburgu, które dotyczy zakwestionowania decyzji zarządu o wycofaniu akcji spółki z GPW.

Spółka Kernel, za którą stoi ukraiński oligarcha Andrij Werewski, poinformowała, że KNF nie wyda decyzji dającej zgodę na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym do czasu rozstrzygnięcia sprawy przed sądem w Luksemburgu.

Pod koniec listopada Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że może potrzebować więcej czasu na podjęcie decyzji ws. wycofania z obrotu akcji spółki Kernel. Jak wtedy wskazano, czas postępowania administracyjnego o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu w dużej mierze zależy od interakcji z Komisją Nadzoru nad Sektorem Finansowym w Luksemburgu.

Przez lata Kernel, spółka notowana na GPW od 2007 r., cieszyła się zainteresowaniem polskich funduszy dzięki obiecującemu profilowi działalności w branży rolniczej na Ukrainie. W najlepszych momentach jej kapitalizacja osiągała 5 mld zł. W 2016 r. walory spółki były wyceniane na ponad 70 zł, przez kilka następnych lat, mniej więcej do roku 2021, notowania Kernela utrzymywały się w granicach 40-50 zł.

Ostatnie dwa lata upłynęły pod znakiem silnych spadków. W marcu zeszłego roku spółka wyceniana była na ok. 20 zł za akcję. Głównie za sprawą wojny w Ukrainie. Dziś to nieco ponad 10 zł, po drodze - we wrześniu - akcje zaliczyły też spadek do poziomu zaledwie kilku złotych.

Co doprowadziło do takiego spadku, jakie mogą być jego konsekwencje? Prawdziwe problemy akcjonariuszy spółki zaczęły się w marcu 2023 r., gdy główny akcjonariusz - Namsen Limited, spółka za którą stoi Andrij Werewski - zaproponował wykupienie akcji Kernela po niezwykle niskiej cenie 18,50 zł. Zapowiedział przy tym, że zdejmie spółkę z giełdy - bez względu na to, jaki efekt przyniesie wezwanie.

Akcjonariusze zrozumieli tę "propozycję nie do odrzucenia". W tej sytuacji nie było bowiem szansy, by wartość akcji wzrosła. Dla inwestorów lepiej mieć więc 18,5 zł za akcję - chociaż to mało - niż mieć niemal pewność, że wartość spadnie jeszcze bardziej. "Fortel" zadziałał. Udało się skupić ponad 52 mln akcji, dzięki czemu ukraiński oligarcha posiadał już ok. 75 proc. kapitału.

Kolejnym kontrowersyjnym krokiem była emisja akcji. Dotyczyła wyłącznie inwestorów kwalifikowanych, pomijała udział akcjonariuszy mniejszościowych. Mimo że walory spółki wyceniane były na ponad 10 zł, wartość nowej emisji ustalono za nieco ponad 1 zł na akcję. Dzięki temu ruchowi ukraiński inwestor niskim kosztem skupia już 91,5 proc. proc. głosów. A udział może zwiększyć jeszcze bardziej.

Podczas WZA, które odbędzie się 21 marca, spółka zamierza obniżyć swój kapitał zakładowy. Chce to uczynić poprzez umorzenie akcji Etrecom Investments. Namsen osiągnąłby dzięki temu 94,37 proc. udziałów. Tymczasem przy 95 proc. może już dokonać przymusowego wykupu akcji. I pozbawiłoby inwestorów mniejszościowych szansy na odzyskanie środków.

Jakub Szkopek, analityk Erste Group w rozmowie z money.pl przyznaje, że sprawa Kernela jest dość skomplikowana.

- Samo wezwanie do sprzedaży akcji , które miało miejsce w zeszłym roku, budzi kontrowersje, ale nie aż takie co podniesienie kapitału. Najwięcej wątpliwości budzi to, że podczas ogłaszania wezwania spółka zastosowała dość nieczystą zagrywkę. Stwierdziła, że zamierza złożyć pod prawem luksemburskim wniosek o dematerializację akcji. Instytucje takie jak OFE, które w przypadku spółki były znaczącym akcjonariuszem, nie mogą posiadać w swoim portfelu akcji zdematerializowanych. Mógłby to być dla nich problem. I to budowało presję, by na przykład OFE - pomimo tego, że cena była niska w odniesieniu do cen historycznych - na to wezwanie odpowiedziały - wyjaśnia.

