OncoArendi chce podpisać umowę z dużą firmą farmaceutyczną w ciągu dwóch lat

"Finansowanie z giełdy i granty pozwala nam na rozwój projektów badawczych w realnym scenariuszu na okres ok. 3 lat. Nadal mamy ponad 50 mln zł na koncie. Ważne jest to, że wydajemy środki spójnie z tym, co obiecaliśmy. Pozyskiwanie grantów trochę utrudniło nam wyłączenie Mazowsza z koperty unijnej, bo alternatywy nie ma. Niemniej chcielibyśmy wzmocnić finanse o transakcję w ramach umowy partneringowej w ciągu 2 lat" - powiedział ISBnews Szumowski podczas GPW Innovation Day.