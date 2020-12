OncoArendi chce przedstawić strategię na lata 2021-2025 na przełomie II/III 2021

"Ciągle poszukujemy możliwości rozszerzenia naszego wewnętrznego pipeline o ciekawe innowacyjne cząsteczki, ale nie mogą to być 'me-too drug', które już rozwijają w zaawansowanych badaniach klinicznych większe firmy. Przyglądamy się także nowym technologiom leków i nowym celom terapeutycznym. W nowej strategii, którą ogłosimy w pierwszym kwartale 2021 szczegółowo odniesiemy się do tych planów" - czytamy dalej.

"Nie wykluczamy takiej możliwości w przyszłości. Jeżeli OncoArendi dojdzie do etapu, na którym będzie miała za sobą kolejną komercjalizację projektu lub co najmniej jeden potencjalny lek w ostatniej fazie badań klinicznych, wtedy spółka mogłaby być z notowana na Nasdaq. Natomiast już teraz rozpoczynamy współpracę z dużymi bankami inwestycyjnymi w USA i analitykami z branży, żeby dobrze przygotować się na taką ewentualność" - podano.

OncoArendi Therapeutics na początku listopada zawarło wyłączną wieloletnią umowę partneringową z Galapagos na dalszy rozwój kliniczny i komercjalizację cząsteczki OATD01. Całkowita wartość umowy wynosi 322 mln euro (ok. 1,5 mld zł). Współpraca OncoArendi i Galapagos ma, w ciągu najbliższych kilku lat, doprowadzić do wprowadzenia na światowe rynki leku opartego o cząsteczkę OATD-01 lub inne podwójne inhibitory do zastosowania m.in. w terapii idiopatycznego włóknienia płuc (IPF), sarkoidozie, astmie lub innych śródmiąższowych chorobach płuc.