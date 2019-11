One More Level rozpoczął współpracę m.in. z 3D Realms dot. gry 'Ghostrunner'

Zdaniem zarządu, dołączenie tych dwóch uznanych podmiotów do projektu wpłynie pozytywnie na jakość produkcji i poziom sprzedaży, podano.

"Niezmiernie cieszymy się, że do projektu dołącza taka marka jak 3D Realms. Ich ogromne doświadczenie w tworzeniu gier FPS będzie miało ogromny wpływ na podniesienie jakości projektu oraz dalszy rozwój spółki" - powiedziała prezes One More Level Iwona Cygan-Opyt, cytowana w komunikacie.

Działania nad cyberpunkową grą akcji "Ghostrunner" będą odbywały się w ten sposób, że Slipgate Ironworks i One More Level będą pracować jako producent, a 3D Realms i All in! Games będą realizować dystrybucję i prowadzić marketing, podano również.

One More Level S.A. (poprzednio Laser-Med S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect w 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące