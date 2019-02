Onico miało 0,97 mln zł zysku netto, 0,91 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

W ocenie zarządu Onico głównym celem stawianym przed grupą kapitałową na kolejne okresy jest poprawa marż w poszczególnych segmentach sprzedaży. Najważniejsze z nich to sprzedaż LPG i paliw, głównie oleju napędowego, podano także.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.