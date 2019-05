Onico miało 2,35 mln zł zysku netto, 6,8 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"Przychody grupy kapitałowej osiągnęły w I kw. 2019 r. poziom 546 mln zł, co jest wynikiem niższym o 20% niż w analogicznym okresie 2018 r. Pierwszy kwartał jest szczególnie trudny ze względu na ograniczony popyt na paliwa ciekłe, takie jak diesel, benzyna oraz biopaliwa. Pomimo niższych przychodów grupa kapitałowa Onico wypracowała zysk netto w wysokości 2,35 mln zł, porównywalny z wynikami w analogicznym okresie 2018 r. Udało się to osiągnąć poprzez zwiększenia marży jednostkowej na sprzedawanych produktach oraz ścisłą kontrolę nad kosztami grupy. Marża jednostkowa netto zwiększyła się o 22% vs 2018 i osiągnęła poziom 0,43%" - czytamy w raporcie.