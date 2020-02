Onico pracuje nad nową strategią działalności na rynku LPG

30 sierpnia ub.r. Eneris Fuels Société Anonyme z siedzibą w Frisange (Luksemburg) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o przejęcie przez podmioty zależne kontroli nad Onico

Onico to jeden z największych niezależnych importerów paliw (zwłaszcza LPG, ON i biopaliw) do Polski. W 2019 r. spółka miała 1,3 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.