Onico złoży samodzielny wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Onico złożyło 2 sierpnia br. wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego w Warszawie. Jednakże w związku z faktem, iż dwóch wierzycieli spółki złożyło wnioski o otwarcia postępowania sanacyjnego względem spółki, zarząd Onico wniósł o wstrzymanie rozpoznania tego wniosku do czasu prawomocnego orzeczenia w sprawie ewentualnego otwarcia postępowania sanacyjnego.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.