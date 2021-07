OPEC+ będzie zwiększał produkcję. Co na to ceny ropy?

OPEC+ zdecydował się na to, że będzie podnosił produkcję o 400 tys. baryłek na dzień w każdym pozostałym miesiącu tego roku. Oznacza to, że na koniec grudnia dodatkowa podaż ze strony grupy wzrośnie o 2 mln baryłek na dzień.

Ostatecznie cięcie będzie wynosiło około 3,8 mln baryłek na dzień, w porównaniu do około 10 mln na początku całego porozumienia, czyli w kwietniu 2020 roku. Oprócz tego, całe porozumienie zostało przedłużone z kwietnia 2022 roku do końca 2022 roku.

W maju przyszłego roku mają się jednak zmienić podstawy do wyliczenia cięcia dla niektórych krajów. Na tym polu walczyły przede wszystkim Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ten kraj będzie miał dostawę do wyliczenia cięcia na poziomie 3,5 mln baryłek na dzień, a do kwietnia przyszłego roku wciąż będzie to około 3,2 mln baryłek na dzień.