Oponeo.pl miało 20,25 mln zł zysku netto, 28,67 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Rekordowe przychody ze sprzedaży wyniosły 962 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 14,1%. Wynik brutto wyniósł 30,3 mln i wzrósł o 26% w stosunku do zysku brutto z 2018 roku. Marża EBITDA wyniosła 4,1%, wzrosła w porównaniu z 2018 rokiem o 0,2 pkt proc. Marża brutto na sprzedaży ukształtowała się na poziomie 19,4%, co oznacza wzrost r/r o 0,2 pkt proc. Rekordowy wolumen sprzedanych opon wyniósł 3,7 mln sztuk, co oznacza wzrost r/r o 11,3%. W analizowanym okresie sprzedano także rekordowe 139 tys. felg, co oznacza 13,3% wzrostu r/r, poinformowano.