Oponeo.pl miało 8,89 mln zł zysku netto, 12,89 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019

o Wzrost kosztów operacyjnych o 12% (tj. kosztów sprzedaży i kosztów zarządu) z 62 933 do poziomu 70 542 tys. zł. W minionym półroczu 2019 roku zanotowano znaczny wzrost amortyzacji, co związane było ze zmianą prezentacji kosztów wynajmowanej powierzchni magazynowej jako aktywa do użytkowania. Łączny koszt amortyzacji dla aktywów z tytułu praw do użytkowania, w wyniku zastosowania MSSF 16, w I półroczu 2019 roku wyniósł 2 656 tys. zł. Zmiana prezentacji wynikająca z przyjęcia do stosowania nowego standardu wpłynęła na zmniejszenie kosztów usług o kwotę 2 570 tys. zł. Wzrost kosztów podatków i opłat z 200 tys. zł w I półroczu 2018 roku do 601 tys. zł w I półroczu 2019 roku spowodowany jest wzrostem obciążeń wynikających z podatku od nieruchomości po przyjęciu do użytkowania nowego budynku oraz związanej z nim infrastruktury budowlanej" - czytamy w raporcie.