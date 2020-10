Oppo nawiązał współpracę z Deutsche Telekom ws. rozwoju 5G m.in. w Polsce

Współpraca z operatorem to część strategicznego planu rozwoju oppo, który zakłada zwiększanie obecności marki w Europie.

"Europa miała zawsze strategiczne znaczenie dla Oppo, to kluczowy rynek branży smartfonowej. W tym roku podjęliśmy też decyzję o otwarciu naszej zachodnioeuropejskiej siedziby w Dusseldorfie, skąd będziemy usprawniać i doskonalić działania na lokalnym rynku" - powiedział vice president and president of global sales w Oppo Alen Wu, cytowany w komunikacie.