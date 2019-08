Oprocentowanie kredytów. W RPP dwa głosy za podwyżką stawek już teraz

Wydaje się, że powoli kończy się czas taniego kredytu, choć jeszcze potrzeba dłuższej chwili, by większość bankierów RPP była za wzrostem stawek. Protokół ujawnił, że nie oczekują zmian w kolejnych nie tylko miesiącach, ale i kwartałach.

Zwolennicy utrzymania niskich stóp procentowych wskazują na niewielkie ryzyko trwałego wzrostu inflacji powyżej akceptowanych poziomów (maksymalnie 3,5 proc.). Uzasadniają to też podwyższoną niepewnością dotyczącą skali i trwałości osłabienia koniunktury w gospodarce światowej, a także jego przełożenia na krajową koniunkturę.

Co na to zwolennicy podwyżek stóp procentowych? "Wraz z oczekiwanym wzrostem dynamiki cen, obniżać się będzie poziom realnych stóp procentowych, co mogłoby - w opinii tych członków rady - nadmiernie stymulować akcję kredytową i rodzić problem zbyt dużego zadłużenia gospodarstw domowych".