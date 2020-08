Optymizm może pomóc indeksowi WIG20 pokonać barierę 1855 pkt

Lepsze nastroje wiązać można z oczekiwaniami względem osiągnięcia porozumienia fiskalnego w Stanach Zjednoczonych, choć realnie szanse na wypracowanie konkretnych ram pomocy dla bezrobotnych przed wakacyjną przerwą w Senacie są niewielkie. Póki co mieliśmy do czynienia z przepychankami politycznymi pomiędzy Republikanami i Demokratami, którzy mają zgoła odmienne wizje względem programów pomocowych. Niemniej rynki pozytywnie przyjęły rozporządzenia wykonawcze Donalda Trumpa podpisane w ostatni weekend, choć pojawiły się wątpliwości, co do legalności procedowania tego typu działań.