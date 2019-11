Orange Polska: Liczba użytkowników Orange Światłowodu przekroczyła 500 tys.

"Widzimy, że Polacy coraz chętniej wybierają superszybki internet. Potwierdza to ponad 500 tysięcy użytkowników Orange Światłowodu. Wystarczy spojrzeć na tempo, w jakim ta usługa zdobywała klientów: pierwsze sto tysięcy użytkowników zdobyliśmy po dwóch latach od uruchomienia oferty, a ostatnie w zaledwie 7 miesięcy. Od 2015 roku zainwestowaliśmy w rozwój sieci światłowodowej ponad 3 mld zł. Dziś z usługi może korzystać ponad 4 mln, czyli blisko 30% wszystkich domów i mieszkań w Polsce. Chcemy, aby do końca przyszłego roku co najmniej 5 mln gospodarstw domowych było w zasięgu" - powiedział prezes Orange Polska Jean-François Fallacher, cytowany w komunikacie.