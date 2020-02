Orange Polska ma porozumienie z MR i NFOŚiGW ws. programu 'Czyste Powietrze'

W ramach porozumienia do szkół mają trafić systemy oparte o platformę zarządzania usługami Smart City: czujniki jakości powietrza i oprogramowanie do monitorowania powietrza wewnątrz i na zewnątrz szkoły. Do końca 2020 roku Orange zadeklarował dostarczenie takiego systemu do 100 szkół. "Po dokonaniu oceny wyników pilotażu, projekt może być kontynuowany, a docelową jego ambicją może być wyposażenie w czujniki jakości powietrza łącznie do 1 000 szkół w całej Polsce" - napisano w dokumencie.