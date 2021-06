Orlen chwali inwestycję w Ostrołęce. "Broni się niezależnie od scenariusza cen"

- Analizowaliśmy różne scenariusze cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla i cen energii i gazu. We wszystkich tych scenariuszach ta inwestycja się broni - komentuje rozbudowę elektrowni w Ostrołęce Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen.

- Dla Ostrołęki gazowej złożyliśmy na początku roku tzw. certyfikację ogólną i będziemy występować w aukcji na uzyskanie kontraktu mocowego w grudniu tego roku. Oznacza to, że to będzie nowy kontrakt - wskazuje Dybowski.

- Obecnie będą wprowadzane zmiany do ustawy do rynku mocy. Skoro budujemy obiekt w tym miejscu, gdzie moc będzie doprowadzona, to korzyść dla systemu jest taka sama. Będzie to blok jeszcze bardziej elastyczny systemowo, przy znacząco mniejszej emisji, dlatego liczymy, że tych kar nie będziemy płacić - wyjaśnia dyrektor.