Nie wierz w to, co widzisz na wyświetlaczu. Urszula opisała, jak o mało nie straciła pieniędzy

ANNA 1 godz. temu

Klienci zgłaszają a policja umarza. Gdyby to był VAT to państwo pewnie by szybciutko zaczęło działać. To jest już tak powszechne, że jestem wręcz nękana takimi telefonami o wschodnim akcencie :))) może money poruszy tę sprawę aby się w końcu ktoś tym kryminalnym świadkiem zajął. Czy mamy nauczyć się od nich kraść skoro to u nas dozwolone. Wszyscy wiedzą, wszyscy mówią, ludzie są okradani, czasem dochodzi do tragedii życiowych, potrafią nawet wyłudzić kredyty to nie tylko utrata pieniędzy ale zadłużenie kogoś do końca swoich dni !!! i nadal się nie reaguje ?!!!