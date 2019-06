Orlen Eko rozszerzył zakres posiadanej akredytacji o nowe metody pomiarów

Spółka podkreśla, że dzięki włączeniu do pomiarów niekontrolowanej emisji LZO metody optycznego obrazowania gazów, Orlen Eko może wykonywać pomiary na pracujących instalacjach, bez potrzeby wyłączania ich na czas pomiaru. Rozwiązanie to znacznie ogranicza koszty eksploatacji instalacji produkcyjnych i pozwala na bieżąco naprawiać nieszczelności, co ma znaczący aspekt ekonomiczny oraz środowiskowy.