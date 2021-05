Orlen inwestuje i z przejęcia nie rezygnuje. Kaczyński: jest flagowym okrętem polskiej gospodarki

aaaa 16 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

HUUUUUra GIGANTOMANIA !!!!!!!! W ten sposób wspieramy drobną i średnią przedsiębiorczość. Jak ja bardzo się cieszę że powstaje państwowy monopolista....paliwo ,kawa , gazeta, ciepłe bułeczki ...wszystko kupisz w Orlenie. A jak bardzo się cieszę z monopolu PZU . Firma ma duży potencjał .....zyski rosną ....ale, zaraz , zaraz składki rosną jeszcze szybciej. A to znaczy że im większy zysk wypracuje państwowy monopolista tym mniej w kieszeni pozostaje obywatelom. Skąd ja to znam ....no tak państwowe firmy przy wsparciu państwa wykupują konkurencję i......... dalej to już wiemy jak to idzie -SOCJALIZM ... a jak to wygląda to ci którzy żyli w minionych czasach mogą powiedzieć NIGDY WIĘCEJ !!!!