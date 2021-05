Wielka inwestycja Orlenu. Pochłonie 13,5 miliarda złotych

pamiętającvy 22 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

PIS jak zwykle zbuduje. Za 30 lat. Ale obtrąbienie niesłychanego sukcesu już trwa. A co PIS zbudował przez te 6 lat swych rządów? Kilka obwodnic Pcimiów i Kłajów? Z Netu: Dzisiaj Matołuszek opowiada o nowym programie działań pod nazwą "Nowy Polski Ład". Ale jeszcze w 2017 oficjalnie ogłaszano plan poprzedni, pod nazwą "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". To właśnie w "Strategii" zawarty był projekt inwestycyjny: - odbudowa stoczni zdolnych do produkcji innowacyjnych promów ("Batory"). Inne, równie śmieszne projekty z owej "Strategii" to m.in.: - stworzenie zakładów produkcji dronów ("Żwirko i Wigura") - rozwój kompetencji w dziedzinie cyberbezbieczeństwa ("CyberPark Enigma") - zdobycie pozycji światowej na rynku maszyn górniczych ("Polski kombajn górniczy") - powstanie supernowoczesnego pociągu ("Luxtorpeda 2") - milion polskich samochodów elektrycznych w 2025 r. Do tego prezydent dołączył budowę 22 mostów przez Wisłę i posadzenie w roku wyborczym 5 miliardów drzew. Skoro założenia "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" wcielono w życie tak błyskotliwie to i obecnie lansowany "Nowy Polskiego Ładu" musowo okaże się sukcesem.