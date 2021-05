Paragony grozy będą normą. Rosną ceny i wydatki Polaków

- Polacy są przekonani, że należy im się poziom życia jak na zachodzi Europy. Chcemy te aspiracje zaspokoić - mówił o Polskim Ładzie Jarosław Kaczyński, przedstawiając jego główne punkty . Rząd obiecał m.in. większą kwotę wolną od podatku, dopłaty do mieszkań, emerytury bez podatku czy zwiększone wydatki na ochronę zdrowia.

Ekonomiści zwracają uwagę na to, że zmiany zaproponowane w ramach Polskiego Ładu przyniosą silniejszy wzrost inflacji, a i tak już od dawna ceny w Polsce rosną najszybciej w Unii Europejskiej .

"Nowy program wygeneruje duży impuls popytowy. Z drugiej strony obawiamy się negatywnego wpływu na skłonność do inwestowania. To utrwalenie proinflacyjnej struktury wzrostu PKB w Polsce" - ostrzegają eksperci Banku ING. Innymi słowy, trzeba się liczyć z dalszym wzrostem cen.

Wydatki Polaków systematycznie rosną

Z danych GUS wynika, że od 2011 roku przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwie domowym wzrosły z 991 zł do prawie 1232 zł. Różnica to 241 zł, czyli prawie 25 proc.

Wydatki systematycznie rosną, choć w 2020 roku widać było wyraźniejszą korektę. W marcu sięgnęły 1260 zł, po czym spadły o około 30 zł. Nie wynikało to jednak ze spadku cen, lecz zamrożenia gospodarki i wynikającej z tego nieco mniejszej konsumpcji.

Żywność dominuje w domowym budżecie

GUS co kwartał prezentuje wydatki w podziale na główne kategorie odnoszące się do żywności, kosztów mieszkania, energii i transportu (m.in. paliw). Najszybciej rosną te pierwsze. Stanowią też największą część budżetów domowych (około 27 proc.).

Na jedzenie statystyczny Kowalski wydaje miesięcznie 331 zł - o 81 zł (35 proc.) więcej niż 10 lat wcześniej. Na poniższej grafice (po uruchomieniu animacji) widać, że wydatki rosły wraz z cenami w latach 2010-2013, po czym do 2016 roku były na zbliżonym poziomie. Ostatnie lata upłynęły na zdecydowanym przyspieszeniu.

Dość charakterystycznie zmieniają się wydatki na transport (głównie związane z kosztami tankowania). Ich poziom korelował z cenami ropy naftowej na światowych giełdach. W związku z pandemią i mniejszą mobilnością społeczeństwa, w 2020 roku wydatki spadły - w okolice 112 zł na miesiąc. A to i tak o blisko 17 proc. więcej niż dekadę wcześniej. Natomiast w szczycie (na początku 2019 roku) sięgały 126 zł.

Po około 30 zł na głowę zwiększyły się wydatki Polaków związane z mieszkaniem. Wynoszą około 228 zł. Niewiele różnią się za to wydatki związane z samymi nośnikami energii takimi jak prąd czy gaz (około 4 zł różnicy na osobę). Choć warto zaznaczyć, że najnowsze dane GUS nie obejmują jeszcze podwyżek opłat, które miały miejsce na początku tego roku. Miesięczny wydatek w tym przypadku to około 123 zł.

W tym roku kolejne kilkadziesiąt złotych

Ostatnie dane GUS wskazują, że przeciętne miesięczne wydatki na osobę wynoszą 1232 zł. W związku z tym, że co do zasady, zmieniają się tak jak inflacja, można szacować, że w tym roku wydatki Kowalskiego na miesiąc wzrosną od 37 do 60 zł.